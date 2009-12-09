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المرأة السّورية بين القانون، والعرف

نادية خلوف


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547228



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الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مكتبة التمدن - المرأة السّورية بين القانون، والعرف - نادية خلوف