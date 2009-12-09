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الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في قطاع غزة والضفة الغربية - غازي الصوراني















معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في قطاع غزة والضفة الغربية

غازي الصوراني


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الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في قطاع غزة والضفة الغربية - غازي الصوراني