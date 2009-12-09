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الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - مكتبة التمدن - البرنامج السياسي للحزب الشيوعي الأردني - الحزب الشيوعي الأردني












البرنامج السياسي للحزب الشيوعي الأردني

الحزب الشيوعي الأردني


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=570094



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الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - مكتبة التمدن - البرنامج السياسي للحزب الشيوعي الأردني - الحزب الشيوعي الأردني