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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - مكتبة التمدن - كيف نصلح التعليم؟ - عبد الرحمان النوضة
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كيف نصلح التعليم؟
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547436
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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - مكتبة التمدن - كيف نصلح التعليم؟ - عبد الرحمان النوضة