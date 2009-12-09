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كيف نصلح التعليم؟

عبد الرحمان النوضة


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547436



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الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - مكتبة التمدن - كيف نصلح التعليم؟ - عبد الرحمان النوضة