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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مكتبة التمدن - تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب - سامح عسكر















تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب

سامح عسكر


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545990



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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مكتبة التمدن - تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب - سامح عسكر