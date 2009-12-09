أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - مكتبة التمدن - التعايش في مجتمعات التنوع - شمخي جبر















التعايش في مجتمعات التنوع

شمخي جبر


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=539740



Next Previous

تعليقات الفيسبوك


كتب-ابحاث من نفس المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير




التعايش في مجتمعات التنوع
شمخي جبر

كه ركوك نامه
توفيق التونجي

فرانز فانون-مفاتيح لفهم الإضطهاد العنصري والثقافي عبر التاريخ-
رابح لونيسي

الجذور التاريخية للتوظيف السياسوي لمسائل الهوية في الجزائر
رابح لونيسي

المندائيون في جمهورية ايران الاسلامية بلا حقوق!!
عضيد جواد الخميسي

واقع القبيلة والقومية والامة والطبقات في السودان.
تاج السر عثمان

حول التعدد الثقافى فى السودان
محمد مهاجر

القومية البلوشية أصولها وتطورها
تاج محمد بريسيك - ترجمة أحمد يعقوب

«الظهير البربري: حقيقة أم أسطورة؟»
محمد بودهان

الأقليات
فرج فودة

الكلدان الآشوريون السريان - شعب واحد بثلاث تسميات
شابا ايوب

البرنامج السياسي للمجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب
محمد النعماني

نحو معالجة جادة ومدنية للمشكلة الأمازيغية في الدول المغاربية
كاظم حبيب

البربر.. البحث عن الهوية الثقافية أولاً
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية

الارمن ضحية العنصرية التركية والتآمر الغربي على مسيحيي الشرق
جورج حداد

الصحراء الغربية :الطريق القانوني و السياسي الطويل إلى -مخطط بيكر الثاني-
كارلوس رويث ميقل

طريق الحقيقة رقم 18
محمد تومة

الفصل الثالث - دارفور : حول جذور الازمة واسبابها ومآلاتها ..
احمد ضحية

دارفور :- حول جذور الازمة , و أسبابها ومآلاتها
احمد ضحية

الفصل الثالث من كتاب (الماركسية بين الأمة والأممية).
حسن خليل غريب

ادعم مكتبة التمدن من خلال  إيجاد الكتب الجيدة وإرسالها الينا
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن

شمخي جبر
- التعايش في مجتمعات التنوع / شمخي جبر
- الاحزاب الاسلامية في العراق من الحاكمية الى الديمقراطية الحز ... / شمخي جبر
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر

المزيد.....
اخر الكتب والابحاث
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- حول الاشتراكية / الشرارة
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي

المزيد.....
اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- منشور المواطنة للملا روحاني / فلاح هادي الجنابي
- الشجاعة مقرون بها عطب / جواد بولس
- دم عبثي ...يكتب قصيدتي وهزيمتي / خورشيد الحسين
- السلطة و التسلط الديني وسؤال المثقف / ياسير بلهيبة
- الثبات الانفعالى والطريق الى السعاده الحقيقيه / محمد شوقى السيد
- المرأة في عيون الذكر العربي / ناجح شاهين
- كارثة وبالقانون . المتلاعبون بالعقول .. خبراء أم لصوص ؟ / طلال سيف
- كيف ولماذا هزمنا امام صدام حسين؟ (8) نهاية الشيوعية الحزبية ... / عبدالامير الركابي
- العيش كما في مقبرة / كمال تاجا
- رثاء قلب / مصطفى درويش

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- أمريكي يُسجن بالخطأ 31 عاما.. والتعويض 75 دولارا
- من هو التونسي أنيس عامري المشتبه به في عملية الدهس ببرلين؟
- مصادر أمريكية: روسيا اختبرت سلاحا مضادا للأقمار الصناعية
- حرية التعبير في أسبوع العدد – 620
- العراق: 23 قتيلا على الأقل في تفجير ثلاث سيارات مفخخة استهدف ...
- ترامب يجتمع برئيسي بوينغ ولوكهيد لبحث أسعار الطائرة الرئاسية ...
- العاهل السعودي يصدر مرسوما بالميزانية الجديدة.. والعجز 198 م ...
- الملك سلمان: الميزانية تأتي في ظروف شديدة التقلب.. واقتصادنا ...
- المحكمة تقر بذنب كاراولوفا في محاولة الانضمام إلى منظمة إرها ...
- دراجات نارية روسية في أسواق الولايات المتحدة

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - مكتبة التمدن - التعايش في مجتمعات التنوع - شمخي جبر