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2017 / 10 / 29 - «DATA4WOMEN».. «هاكاثون» لإتاحة البيانات للمرأة والمجتمع




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - «DATA4WOMEN».. «هاكاثون» لإتاحة البيانات للمرأة والمجتمع