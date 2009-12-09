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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - 32 قتيلا و180 جريحا حصيلة صدامات الأمس شمالي الهند بعد إدانة المحكمة زعيما دينيا بجرم الاغتصاب










2017 / 8 / 26 - 32 قتيلا و180 جريحا حصيلة صدامات الأمس شمالي الهند بعد إدانة المحكمة زعيما دينيا بجرم الاغتصاب




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - 32 قتيلا و180 جريحا حصيلة صدامات الأمس شمالي الهند بعد إدانة المحكمة زعيما دينيا بجرم الاغتصاب