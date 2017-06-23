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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - شوفي مع رانيا | الفنانة يارا سوف تحيي حفلا غنائيا  ضمن مهرجان ليالي القلعة في الأردن










2017 / 6 / 23 - شوفي مع رانيا | الفنانة يارا سوف تحيي حفلا غنائيا  ضمن مهرجان ليالي القلعة في الأردن




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - شوفي مع رانيا | الفنانة يارا سوف تحيي حفلا غنائيا  ضمن مهرجان ليالي القلعة في الأردن