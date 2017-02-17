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2017 / 2 / 17 - وإن أفتوك - ما هو الزمن الذي يحسم فيه حكم التكفير بالصوم؟ - د. سعد الهلالي




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - وإن أفتوك - ما هو الزمن الذي يحسم فيه حكم التكفير بالصوم؟ - د. سعد الهلالي