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2017 / 2 / 16 - حجاج أدول.. «كتبت لوزير الثقافة فاروق حسني عن إمكانيات النوبة الهائلة»




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - حجاج أدول.. «كتبت لوزير الثقافة فاروق حسني عن إمكانيات النوبة الهائلة»