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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - ضد التحريفية -- دفاعا عن الماركسية اللينينية -- محاولة أولية -- - الشرارة
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ضد التحريفية -- دفاعا عن الماركسية اللينينية -- محاولة أولية --
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546323
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - ضد التحريفية -- دفاعا عن الماركسية اللينينية -- محاولة أولية -- - الشرارة