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|الصفحة الرئيسية - حقوق مثليي الجنس - مكتبة التمدن - المثلية الجنسية قدر أم اختيار؟ - ياسمين عزيز عزت
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المثلية الجنسية قدر أم اختيار؟
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545639
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|الصفحة الرئيسية - حقوق مثليي الجنس - مكتبة التمدن - المثلية الجنسية قدر أم اختيار؟ - ياسمين عزيز عزت