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المثلية الجنسية قدر أم اختيار؟

ياسمين عزيز عزت


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545639



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الصفحة الرئيسية - حقوق مثليي الجنس - مكتبة التمدن - المثلية الجنسية قدر أم اختيار؟ - ياسمين عزيز عزت