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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ - ليون تروتسكي
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كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545522
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ - ليون تروتسكي