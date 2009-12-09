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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة - عبدالجواد سيد
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قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545383
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة - عبدالجواد سيد