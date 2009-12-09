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الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - مكتبة التمدن - رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية* - الحزب الشيوعي العراقي















رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية*

الحزب الشيوعي العراقي


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الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - مكتبة التمدن - رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية* - الحزب الشيوعي العراقي