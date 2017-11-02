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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - إسلام يتحدى البطالة بمشروع المطعم المحمول..يعمل 5 ساعات برأس مال 6 آلاف جنيه فقط
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2017 / 11 / 2 - إسلام يتحدى البطالة بمشروع المطعم المحمول..يعمل 5 ساعات برأس مال 6 آلاف جنيه فقط
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - إسلام يتحدى البطالة بمشروع المطعم المحمول..يعمل 5 ساعات برأس مال 6 آلاف جنيه فقط