أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - هذا الصباح-عيد حماد.. عامل بناء حوله الحصار لصانع عود










2017 / 8 / 28 - هذا الصباح-عيد حماد.. عامل بناء حوله الحصار لصانع عود




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


هذا الصباح-عيد حماد.. عامل بناء حوله الحصار لصانع عود - نشر قبل 5 ساعة من عمان... حين يعيش فقراء على ما تجود به مكبات نفايات الاثرياء - نشر قبل 21 ساعة نقابة الاقتصاديين تعقد مؤتمرها السنوي الثاني - 13:26-2017 / 8 / 26 هذا الصباح- عمال المياومة من أكبر الإشكاليات بالعالم العربي - 12:26-2017 / 8 / 26 بعد افتتاح مطعم دكتور كبده: هل تحل الطريقة مشكلة البطالة في العالم العربي؟ برنامج نقطة حوار - 17:21-2017 / 8 / 24 الدلال.. شريك المزارعين الوفي - 16:22-2017 / 8 / 24 الحكومة الفرنسية تجري مفاوضات مع النقابات وأرباب العمل بشأن قانون العمل - 15:22-2017 / 8 / 24 ماكرون يسعى إلى تعديل أوروبي بشأن الموظفين الملحقين - 12:22-2017 / 8 / 24 المزيد من الاجراءات الأمنية في اسبانيا - 08:21-2017 / 8 / 24 ’اللحمة بـ100 جنيه’’ .. ’’أقلهن مهرًا أكثرهن بركه- .... مبادرات فيومية تتحدي الغلاء - 16:22-2017 / 8 / 23 الحكومة الفرنسية تعرض مقترحاتها لإصلاح قانون العمل على أرباب العمل والنقابات - 15:22-2017 / 8 / 23 أسواق أسيوط للمواشى.. إقبال ضعيف على الشراء.. ومواطنون: الغلاء يكوينا - 19:22-2017 / 8 / 22 الصيف يرفع عدد المشردين في باريس - 10:21-2017 / 8 / 22 هل سيتعامل الأمريكيون مع مجزرة الكيماوي كما تعاملوا مع مجزرة حلبجة في العراق - تفاصيل - 22:20-2017 / 8 / 21 وقفة احتجاجية في القنيطرة ضد جرائم النظام الكيماوية - 18:21-2017 / 8 / 21 تحيا مصر- يجرى مسح طبى للكشف عن فيرس سى بين العاملين بجهاز القاهرة الجديدة - 17:22-2017 / 8 / 21 عمال شركة المحلة للغزل والنسيج يعلقون اضرابهم بعد وعود الحكومة المصرية بتلبية مطالبهم - 17:21-2017 / 8 / 21 عضو مجلس النواب بـ«المحلة»: العمال لديهم الرغبة في تطوير شركة «الغزل والنسيج» - 16:21-2017 / 8 / 21 عودة العمل بـ«غزل المحلة» بعد إضراب إستمر لـ«12 يوما» - 18:22-2017 / 8 / 20 محافظ كفر الشيخ: سنلجأ لتوعية المزارعين بخطورة قش الأرز بدلا من مجازاتهم - 04:21-2017 / 8 / 20 #ستديو_الآن | العالم يقف لمنع استهداف العاملين في مجال الاغاثة - 00:21-2017 / 8 / 20 أخبار عالمية | العالم يقف لمنع استهداف العاملين في مجال #الاغاثة - 20:22-2017 / 8 / 19 أخبار عالمية | العالم يقف لمنع استهداف العاملين في مجال #الاغاثة - 20:22-2017 / 8 / 19 وزير القوى العاملة : كلنا مجندين لحساب بلدنا ومصر ليها حق علينا - 17:21-2017 / 8 / 19 وزير القوى العاملة: لسنا ضد عمال المحلة وتشغيل المصانع أولوية أولى - 16:21-2017 / 8 / 19 وزير القوى العاملة: بدأنا بحث اقتراح بشأن نظام أجور القطاع الخاص - 16:21-2017 / 8 / 19 وزير القوى العاملة : نتابع أوضاع المصريين بقطر يوميا ولايوجد تضييق عليهم حتى الآن - 13:21-2017 / 8 / 19 وزير القوى العاملة: البطالة انخفضت لـ 11.98?.. وهدفنا الوصول لـ6.7 فى 2021 - 13:21-2017 / 8 / 19 ...فرنسا: تراجع لمعدل البطالة والعائلات تتلقى إعانات ال - 19:22-2017 / 8 / 18 الكويت تحصر استقدام العمالة الأجنبية بالكفاءات العالية... وتعمل على استيعاب البطالة المحلية - 21:21-2017 / 8 / 17 تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بمبنى النقابة - 16:21-2017 / 8 / 17 صباح العربية: عصبية أطفالكم.. كيف تتعاملون معها؟! - 13:21-2017 / 8 / 17 إضراب عمال المحلة بين أبسط الحقوق -وعجز الحكومة- - 12:21-2017 / 8 / 17 إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس - 19:21-2017 / 8 / 16 بائع بطاطا بالمنوفية: ورثتها أبا عن جد وبحلم بنقابة ومعاش - 23:21-2017 / 8 / 15 الوطن اليوم | بحث مسارات توظيف وتدريب أبناء الشهداء وتهيئتهم إلى سوق العمل - 16:22-2017 / 8 / 14 أخبار عربية | إستثناء الشركات الأمريكية العاملة في #قطر المقاطعة - 22:22-2017 / 8 / 13 ميركل تستهل حملتها الانتخابية ببرنامج للحد من البطالة في ألمانيا - 19:21-2017 / 8 / 12 قصة كفاح فتيات وسيدات الصعيد لمواجهة البطالة بسوهاج - 17:22-2017 / 8 / 12 هذا الصباح- فرصة عمل في دولة أوروبية - 13:21-2017 / 8 / 12


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- -مالك بن نبي- .. رؤية جزائرية / السيد إبراهيم أحمد
- في ذكرى رحيل الشاعر محمود درويش / نبيل عودة
- الوحي والقرآن 11 / حميد المصباحي
- الخيار الفيدرالي لسوريا ومنع إنتاج الإستبداد / خلف علي الخلف
- الرواية العربية والخيال العلمي (ج2) / الكبير الداديسي
- الأدب والتّسويق الإعلامي / سامية غشير
- حكايات / بشار جبار العتابي
- ساسة القبل..... / جمال طنوس
- قراءة في قصة شاعرة بعنوان ( بيان ) للدكتورة أحلام الحسن من ا ... / سعد الساعدي
- الدق على طبل اجوف - افكار ليست فلسفية - / سالم الياس مدالو

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- خامنئي: خطاب الإسلام الجديد سيُقبل إن وصل للشعوب
- اعتداءات كاطالونيا في قلب المحادثات بين لفتيت ووزير الداخلية ...
- الأمين العام يشدد على ضرورة استئناف العملية السياسية لتحقيق ...
- عمال “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” يتوجهون برسالة ...
- الروسية غوبايدولينا تحرز ذهبية بطولة العالم للألعاب الخماسية ...
- ممرض ألماني يعترف بقتل 90 شخصا
- الجنيه يكسب قليلا مقابل الدولار
- روبيرت فورد: الأسد انتصر ولن يخضع للمساءلة والحرب أخمدت
- طهران.. مباحثات مع دي مستورا بشأن سوريا
- ماذا عثر في الوثائق الي تركها مقاتلو -داعش- في تلعفر

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - هذا الصباح-عيد حماد.. عامل بناء حوله الحصار لصانع عود