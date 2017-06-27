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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار الصحة: الجفاف يجتاح إفريقيا.. وملايين يواجهون خطر المجاعة
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2017 / 6 / 27 - أخبار الصحة: الجفاف يجتاح إفريقيا.. وملايين يواجهون خطر المجاعة
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار الصحة: الجفاف يجتاح إفريقيا.. وملايين يواجهون خطر المجاعة