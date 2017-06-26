أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - أهالي الغوطة الشرقية يحتفلون بعيد الفطر رغم الحصار وتردي الوضع الاقتصادي










2017 / 6 / 26 - أهالي الغوطة الشرقية يحتفلون بعيد الفطر رغم الحصار وتردي الوضع الاقتصادي




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


أهالي الغوطة الشرقية يحتفلون بعيد الفطر رغم الحصار وتردي الوضع الاقتصادي - نشر قبل 1 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2017/6/25 - نشر قبل 16 ساعة عيد الفطر في أفغانستان عاد وسط مخاطر أمنية وقلق اقتصادي - نشر قبل 17 ساعة مراسل الحرة فلاح الذهبي ينقل تطورات معركة الموصل في ساعاتها الاخيرة... - نشر قبل 17 ساعة مراجيح العيد للبنات فقط والمنافسة شديدة.. والشباب غائب تماما - نشر قبل 20 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 2017/6/25 - نشر قبل 21 ساعة الحصاد-مطلب إغلاق الجزيرة.. عجز عن منافسة شريفة - 01:21-2017 / 6 / 25 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/6/24 - 22:21-2017 / 6 / 24 الاقتصاد والناس- الأمن الغذائي في قطر.. خطوات الاكتفاء الذاتي - 22:21-2017 / 6 / 24 مراسل الحرة من الموصل القديمة فلاح الذهبي وابرز تطورات المعارك - 22:21-2017 / 6 / 24 مسلسل زووو - انهيار- جدو شرف- بسبب سماعه من الضرائب بحجزها على المحل - 19:20-2017 / 6 / 24 .أسعار الذهب اليوم السبت 24 -6-2017 فى مصر - 14:21-2017 / 6 / 24 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/6/24 - 13:21-2017 / 6 / 24 برامج كوميدية ساخرة تنتقد الوضع الأمني والاقتصادي في أفغانستان - 20:20-2017 / 6 / 23 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/6/23 - 19:21-2017 / 6 / 23 بريكسيت.. ما التداعيات الأولى على الاقتصاد البريطاني وعلى أسواق المال؟ - 18:21-2017 / 6 / 23 ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 639 جنيها - 17:21-2017 / 6 / 23 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/6/23 - 13:20-2017 / 6 / 23 البنك المركزي المصري يسعى لإلغاء سقف الإيداع بالدولار - 11:21-2017 / 6 / 23 النشرة الاقتصادية الثانية 22/6/2017 - 20:21-2017 / 6 / 22 محمد بن سلمان مهندس السياسة الاقتصادية السعودية - 17:21-2017 / 6 / 22 أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 22 -6-2017 فى مصر - 15:21-2017 / 6 / 22 تعرف على الدول الصناعية السبعة من هي هذه الدول - 15:19-2017 / 6 / 22 الشركات القطرية تضاعف إنتاجها لمواجهة الحصار - 13:21-2017 / 6 / 22 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/6/22 - 13:21-2017 / 6 / 22 إحسان بو حليقة : الأمير محمد بن سلمان يعيد صياغة الإقتصاد السعودي - 11:21-2017 / 6 / 22 المال القطري.. استثمارات سياسية بغطاء اقتصادي - 04:21-2017 / 6 / 22 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/6/21 - 18:21-2017 / 6 / 21 رأي الشارع في زيادة الدعم النقدي على التموين - 16:21-2017 / 6 / 21 في دبي.. انتاج الذهب والفضة من النفايات الإلكترونية للشرق الأوسط - 15:21-2017 / 6 / 21 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/6/21 - 14:21-2017 / 6 / 21 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/6/20 - 18:21-2017 / 6 / 20 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 -6-2017 فى مصر - 15:21-2017 / 6 / 20 المنافسة على أحد مقاعد ولاية جورجيا الاميركية... نموذج لما ستكون عليه الانتخابات القادمة - 15:20-2017 / 6 / 20 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/6/20 - 14:21-2017 / 6 / 20 «نائب وزير المالية»: زيادة الإنتاج والرقابة تودي للسيطرة على الأسعار - 14:21-2017 / 6 / 20 أهالى العقارات المجاورة لعقار - الازاريطة - يطالبون بالعودة اليها - 13:21-2017 / 6 / 20 تونس.. أي استراتيجية لتطوير الاقتصاد الرقمي؟ - 12:21-2017 / 6 / 20 مصر تسمح بالتحويلات النقدية إلى الخارج - 11:20-2017 / 6 / 20 حمى الذهب - 23:20-2017 / 6 / 19


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- كيف ستكتب يا أ. وحيد حامد: وتحققت احلام سيد قطب وزينب الغزال ... / ديانا أحمد
- الدوله والأرهاب / أحمد عيد سعيد
- العَلَم والكَلب وشاعر الراية / حكمت حسين
- في الزواج السياسي .! / رائد عمر العيدروسي
- الخط التحريفي: -ندوة الفرع بالداخل-: نشرة -الشيوعي- فبراير ... / موقع 30 عشت
- تَلَحّى ثعلبٌ لِيَكُوْنَ شَيخاً / مصطفى حسين السنجاري
- إحسان أبو شگاگ حين يومضُ في الحجر... / هاتف بشبوش
- تحت الاضواء / محمد الذهبي
- قصيدة الهايكو haiku / ريتا عودة
- نصوص// اطلالة على الجحيم .. / ماجد امين

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- تغريدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية تحصد آلاف المش ...
- تويتر يستقبل ظهور الشيخ خليفة بن زايد في عيد الفطر بـ-فرحة ك ...
- قائمة المطالب الموجهة لقطر.. كيف علقت الدوحة وواشنطن؟
- رغم الضغوط.. ترامب لا يريد لقاء عابرا مع بوتين!
- روسيا تبني مفاعلات المستقبل
- نجوم جديدة في ممر الشهرة بهوليوود
- الأرق مرتبط بالجينات الوراثية
- -عيدية محبطة- لموظفي صحيفة -الوسط- البحرينية
- أمير قطر يرد على مطالب جيرانه بقبلة!
- تصرف نبيل من رونالدو في بطولة كأس القارات!

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - أهالي الغوطة الشرقية يحتفلون بعيد الفطر رغم الحصار وتردي الوضع الاقتصادي