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2017 / 4 / 22 - معاناة صغار المزارعين بالوادى الجديد من الحصاد اليدوى




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - معاناة صغار المزارعين بالوادى الجديد من الحصاد اليدوى