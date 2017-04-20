أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - -بالعلوم نفكر- من أكثر الوسوم انتشارا على تويتر










2017 / 4 / 20 - -بالعلوم نفكر- من أكثر الوسوم انتشارا على تويتر




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


بث مباشر.. انطلاق مركبة الفضاء سويوز إلى محطة الفضاء الدولية - نشر قبل 48 دقيقة برنامج #نجوم_بلا_حدود - نجوم على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون. - نشر قبل 4 ساعة -بالعلوم نفكر- من أكثر الوسوم انتشارا على تويتر - نشر قبل 8 ساعة هل أصدقاء فيسبوك أصدقاء حقيقيون؟ - نشر قبل 9 ساعة جهاز ذكي محمول يقيس حاجة الجسم من الفيتامينات - نشر قبل 9 ساعة كل يوم - أعراض الصداع النصفي وكيفية التعرف عليه وعلاجه - نشر قبل 10 ساعة كل يوم - د. هاني عارف: مش شرط الصداع النصفي انه يصيب نصف الرأس - نشر قبل 11 ساعة كل يوم - د. محمود السماع: الجيوب الأنفية لا تشكل سوى 5 % فقط من الصداع النصفي - نشر قبل 11 ساعة كل يوم: تعرف إيه هو الصداع النصفي ؟ - نشر قبل 11 ساعة كل يوم - د. شيري نبيل: المواد الحافظة والجبن المخمرة سبب رئيسي في الصداع النصفي - نشر قبل 11 ساعة كل يوم - د. ماجدة فهمي: ليس بالضرورة الصداع النصفي ناتج عن مرض عضوى وربما يكون نفسي - نشر قبل 11 ساعة أخبار صحة - تقنية جديدة لتركيب -مسامير الأسنان- بعد الخلع مباشرة - نشر قبل 14 ساعة الطب البيطرى بالبحيرة : تحصين 641 ألف رأس ماشية ضد الحمة القلاعية و27تحصين ألف طائر - نشر قبل 15 ساعة Bte7la El Hayet - Episode 310 - فقرة الطبخ الأرمني مع الشيف شادي ناصيف - نشر قبل 16 ساعة ليلى علوى تزور مرضى سرطان الثدى بمستشفى بهية - نشر قبل 16 ساعة مساع كويتية لتعزيز القطاع الصناعي وتنويع إيرادات البلاد - نشر قبل 17 ساعة وسائل التواصل الاجتماعي... حصان المعركة الانتخابية في الجزائر - نشر قبل 17 ساعة عمر الطبطبائي: تقدمت بإقتراح بقانون لوضع ضوابط للإيجار بالسكن الخاص فإيجاراتنا أصبحت الأعلى بالعالم - نشر قبل 18 ساعة وصول الغواصة الألمانية -تايب 1400/209- المياه الإقليمية - نشر قبل 21 ساعة هذا الصباح-نيبال.. سحر الطبيعة ووجهات سياحية - نشر قبل 22 ساعة هذا الصباح-لمرضى الربو.. جهاز يكفيهم مؤونة التلوث - نشر قبل 22 ساعة صباح العربية: كيف تختار نظارتك الطبية؟ - نشر قبل 23 ساعة ناسا: كويكب كبير يمر بالقرب من الأرض الأربعاء - 09:22-2017 / 4 / 19 القاتل وناشر جريمته على فايسبوك ينتحر باطلاق النار على نفسه - 21:21-2017 / 4 / 18 محاضرات جامعية -مباشرة- عبر فيسبوك... في المغرب - 19:20-2017 / 4 / 18 انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى الأول للموارد الطبيعة والطاقة المتجددة بالغردقة - 15:23-2017 / 4 / 18 مهارات على طريق الاندثار بسبب التقنيات والأجهزة الذكية - 11:21-2017 / 4 / 18 أخبار تكنولوجية - تحذيرات من إنتشار حالات #الارهاب_الإلكتروني - 20:22-2017 / 4 / 17 المياه المقدسة القاتلة - 20:21-2017 / 4 / 17 تفاعلكم: كيف تحصل على مرسيدس عن طريق تويتر ؟ - 19:20-2017 / 4 / 17 الطبيعة على سجيتها.. في جبال سيمين شمال إثيوبيا - 17:21-2017 / 4 / 17 خاص | #سوريا الديمقراطية تسيطر على حي #الأسكندرية بـ #الطبقة - 16:22-2017 / 4 / 17 استنفار في ولاية اوهايو بعد بث جريمة قتل على فيسبوك يوم عيد الفصح - 16:21-2017 / 4 / 17 هذا الصباح- عين الكسفة الطبيعية الكبريتية بسلطنة عمان - 11:21-2017 / 4 / 17 بالفيديو.. مركز الداخلة يدشن أسبوع نظافة الأحياء وإزالة الزراعات على مياه الشرب - 10:21-2017 / 4 / 17 صحتك .. التلوث من محركات الديزل يسبب أمراض القلب - 08:20-2017 / 4 / 17 هل يجوز استعمال حقن البوتكس تزامنا مع الأدوية المميعة للدم؟ - 23:21-2017 / 4 / 16 لقاء الناشط أبو رعود العراقي على قناة السومرية بخصوص هموم مرض السكر - 23:19-2017 / 4 / 16 أشهر معالج بـ-الكى- ببنى سويف: أعالج حالات فشل فيها الطب - 22:21-2017 / 4 / 16 عنق المحمول.. مرض جديد سببه الأجهزة الذكية والمحمولة - 22:21-2017 / 4 / 16


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- العنف في التاريخ العراقي قديمًا وحديثًا / سارة طالب السهيل
- الحياةُ كالصَّبَّار / ماجد ع محمد
- إبن (..............) / نوفل الصافي
- ما جدوى أن تزرع ورد الليلك ؟ / فارس حميد أمانة
- رجلان وامرأة / امل كاظم الطائي
- ما سرتناقض الإسلاميين بين سلوكهم وأفكارهم؟ / طلعت رضوان
- من تجاربى الشخصية مع الدين 1 / زاهر زمان
- 75 المرأة في القرآن 8/8 / ضياء الشكرجي
- بيان للإفراج الفوري عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الفديسة آرين ميركان 10 / 11 / بابلو سعيدة

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- شهود عيان على تفجير الراشدين يتحدثون عن الطريقة التي استدرج ...
- أردوغان: سياسة إيران الفارسية تؤلمنا.. ولن نسمح باقتطاع أجزا ...
- أولى تداعيات القيود الأمريكية على عملاق الطيران الخليجي
- حاملة الطائرات -Carl Vinson- تسير أثناء نومها!
- أيرولت يعد بتقديم أدلة على استخدام حكومة الأسد أسلحة كيميائي ...
- مرشح للرئاسة الفرنسية: بشار الأسد ليس شيطانا
- ماذا تعرف عن استخدامات الملح؟
- ما تفسير العري في الأماكن العامة؟
- أحدث موضة: كيف تخلدين كعكة زفافك للأبد؟
- كيف أعرف أن طفلي مستعد للأطعمة الصلبة؟

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - -بالعلوم نفكر- من أكثر الوسوم انتشارا على تويتر