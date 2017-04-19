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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - عمر الطبطبائي: تقدمت بإقتراح بقانون لوضع ضوابط للإيجار بالسكن الخاص فإيجاراتنا أصبحت الأعلى بالعالم










2017 / 4 / 19 - عمر الطبطبائي: تقدمت بإقتراح بقانون لوضع ضوابط للإيجار بالسكن الخاص فإيجاراتنا أصبحت الأعلى بالعالم




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - عمر الطبطبائي: تقدمت بإقتراح بقانون لوضع ضوابط للإيجار بالسكن الخاص فإيجاراتنا أصبحت الأعلى بالعالم