أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - مزارعون يحتجون أمام مجلس النواب على قرار الحكومة رفع رسوم العمالة الوافدة










2017 / 2 / 14 - مزارعون يحتجون أمام مجلس النواب على قرار الحكومة رفع رسوم العمالة الوافدة




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


مزارعون يحتجون أمام مجلس النواب على قرار الحكومة رفع رسوم العمالة الوافدة - نشر قبل 33 دقيقة بالفيديو.. وزير القوى العاملة لشركة أمن بملتقى التوظيف: -2000جنيه قليل على 12 ساعة- - نشر قبل 2 ساعة بالفيديو.. وزير القوى العاملة ونائب محافظ القاهرة يفتتحان ملتقى تشغيل -تحيا مصر- - نشر قبل 2 ساعة البرلمان الروماني يؤيد اجراء استفتاء على اصلاحات لمكافحة الفساد - نشر قبل 18 ساعة بالفيديو.. جابر نصار لطالبة تشكو من الغلاء: -عندنا زينجر لهاليبوا بـ20 جنيه- - نشر قبل 22 ساعة رئيس «التعبئة والإحصاء»: لابد من زيادة الأجور لـ«السيطرة على الأسعار» - نشر قبل 23 ساعة قاضية كينية تقضي بسجن مسؤولين بنقابة الأطباء لمدة شهر - نشر قبل 24 ساعة بالفيديو.. وزير التعليم يطالب مسئولى المدرسة المعمارية بتدريب الطلاب على سوق العمل - 12:22-2017 / 2 / 13 كل يوم - زيارة مفاجئة للشيخ محمد بن راشد لبلدية دبي ورفد نص الموظفين - 22:20-2017 / 2 / 12 بعد إضراب -التأمين الصحى-.. تعرف على مطالب إداريى مستشفى النصر بحلوان - 15:21-2017 / 2 / 12 أعمال شغب وحرق سيارات في إحدى ضواحي باريس احتجاجا على عنف الشرطة - 12:23-2017 / 2 / 10 وزير الأوقاف يوزع 7 أطنان سكر مجاناً ببنى سويف.. ويؤكد: للفقراء فقط - 10:21-2017 / 2 / 10 Kalam Ennas - Ghassan Hasbani - كلام الناس نقابة المطاعم - 23:21-2017 / 2 / 9 وقفة للمحامين داخل «النقابة» احتجاجًا على شروط القيد الجديدة - 16:20-2017 / 2 / 9 الحصاد- جامعة صنعاء.. إضراب ضد التجويع - 23:21-2017 / 2 / 8 إضراب بجامعة صنعاء.. نبض الاحتجاج داخل قلعة الحوثيين - 23:21-2017 / 2 / 8 تونس.. إضراب الأطباء احتجاجا على توقيف طبيبة - 19:21-2017 / 2 / 8 إضراب العاملين بمطارين في برلين يؤدي إلى إلغاء 156 رحلة طيران - 18:21-2017 / 2 / 8 إضراب يلغي عشرات الرحلات الجوية في برلين - 15:20-2017 / 2 / 8 أعمال شغب قرب باريس احتجاجا على عنف الشرطة - 15:20-2017 / 2 / 8 الجبير: نحن نعتبـر حزبـي العـمـال والإتحاد الديمقراطي الكرديين منظمتين إرهابيتين - 14:20-2017 / 2 / 8 نقيب الفلاحين في جمعية «سحب الثقة»: النقابة مجمدة من سنتين - 13:21-2017 / 2 / 8 محمد القيق يهدد بإضراب جديد بعد اعتقاله إداريا - 21:21-2017 / 2 / 7 فرنسيون يتظاهرون احتجاجا على تجاوزات الشرطة - 19:20-2017 / 2 / 7 كل يوم: تقرير التليفزيون الروسي حول الاجراءات الأمنية لمصر استعداداً لعودة السياحة الروسية - 22:20-2017 / 2 / 6 مأساة عامل باليومية طفله يحتاج 3000 جنيه علاجا شهريا - 09:21-2017 / 2 / 6 إضراب لمدة 6 أيام في قطاع النقل الجوي في بريطانيا - 10:22-2017 / 2 / 5 مظاهرات في لندن احتجاجا علـى قرار ترامب حول الهجرة - 09:22-2017 / 2 / 5 بالفيديو.. مراكز تدريب القوى العاملة تؤهل شباب شمال سيناء لسوق العمل - 13:21-2017 / 2 / 4 صحفي من العراق يرد على قرار الرئيس الامريكي ترامب بخصوص منع سبع دول للهجرة اليها - 23:44-2017 / 2 / 3 مئات المزارعين في اليونان يخرجون بتظاهرة بالجرارات.. - 20:20-2017 / 2 / 3 بالفيديو.. انتشار الباعة الجائلين داخل معرض الكتاب وسط غياب أمنى - 23:21-2017 / 2 / 1 لماذا تتجاهل الدولة تصنيع السيارات العاملة بالكهرباء والطاقة الشمسية؟ - 13:21-2017 / 2 / 1 معرض الكتاب يتحول إلى ساحة لبيع المنتجات ودور النشر تلجأ لحيل الباعة الجائلين - 11:21-2017 / 2 / 1 منطقة اليورو: التضخم يقفز اكثر من المتوقع بفضل النمو وتراجع البطالة - economy - 18:21-2017 / 1 / 31 مظاهرات في بريطانيا احتجاجا على زيارة مزمعة لترامب - 13:22-2017 / 1 / 31 انتشار عمالة الأطفال في الشمال السوري - 11:20-2017 / 1 / 31 كل يوم: -ضد الغلاء- تقيم دعوى قضائية لمطالبة الحكومة بكتابة الأسعار على المنتجات - 23:20-2017 / 1 / 30 نسبة عمالة الأطفال في سوريا ترتفع للـ 20% وأغلبهم مهن شاقة - 15:21-2017 / 1 / 30 الشرعية تبدأ بصرف رواتب الموظفين في صنعاء - 01:21-2017 / 1 / 30


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الشهداء ... شيوعيون / علي فهد ياسين
- الشمس قد تشرق .. من تونس!! .... (5).... تراجع المشرق .. صعود ... / خلف الناصر
- لغة الحوار أساس ثقافة السّلام / عزيز سمعان دعيم
- نساءٌ وكذبٌ جميل (11)... / هاتف بشبوش
- بين - الفالح والخلفان - تصدر قرارات - ترامب - / عادل الخياط
- بناء وخلق الوقائع العملية على الأرض الرد الملموس على زحف است ... / نايف حواتمة
- البطولة سمة ملازمة للشهيد الشيوعي / فلاح علي
- لماذا يزحف الكويت كلما احس بضعف العراق / سامي الصافي
- على هامش مجزرة قصر الرحاب / وليد يوسف عطو
- حبيبي عمري هاتف / نوميديا جرّوفي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- شاهد.. أسلوب مصافحة ترامب للقادة والسياسيين يثير الاهتمام
- حرية الفكر تُصدر التقرير السنوي الرابع لحالة حرية التعبير في ...
- دورتموند يلاقي بنفيكا في مباراة استرجاع أمجاد الماضي
- المستشار السابق للأمن القومي: الوجود الأجنبي سيزيد المخاطر ا ...
- الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصل الخرطوم لإكمال ملفات تقريره ...
- البشير: لكل سوداني الحق في استخراج الأوراق الثبوتية من أبيي ...
- جلسة عمل لقسم الوظيفة العمومية
- المركزي الروسي يصدر نقودا خاصة بكأس العالم
- دبي تطلق أول طائرة نقل ركاب ذاتية القيادة في يوليو المقبل
- ترامب يوسع فريقه المسؤول عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - مزارعون يحتجون أمام مجلس النواب على قرار الحكومة رفع رسوم العمالة الوافدة