أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. وزير التعليم: تطوير من 50% إلى 70% من المدارس الفنية خلال 4 سنوات










2017 / 2 / 13 - بالفيديو.. وزير التعليم: تطوير من 50% إلى 70% من المدارس الفنية خلال 4 سنوات




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


بالفيديو.. وزير التعليم: تطوير من 50% إلى 70% من المدارس الفنية خلال 4 سنوات - نشر قبل 32 دقيقة بالفيديو.. وزير التعليم يفتتح مسرح المدرسة الفنية المعمارية بدار السلام - نشر قبل 1 ساعة نبيلة مكرم تطالب الفنانين بالوصول للقرى والتحدث مع أطفال الهجرة غير الشرعية - نشر قبل 5 ساعة BBCHI - Episode 18 - لماذا تم إلغاء عرض فيلم مولانا في الصالات اللبنانية - نشر قبل 15 ساعة كل يوم - الفنانة كارول سماحة تزور مستشفى أبو الريش وتطالب الفنانين بزيارتها - نشر قبل 15 ساعة كيف طرح المسرح الثقافي قضايا النقد السياسي- هشام جابر مدير مسرح مترو المدينة- أنا من هناك - نشر قبل 16 ساعة فن الحياة... متحف الفن الحديث .. منصة لتقديم أكثر الأعمال الفنية جرأة - نشر قبل 19 ساعة كارول سماحة تطالب من الفنانين زيارة أطفال مستشفى أبو الريش - نشر قبل 21 ساعة انهيار زوجة الفنان فاروق الرشيدي عقب تشييع جثمانه - 13:21-2017 / 2 / 12 هذا الصباح- التعليق الرياضي.. ثقافة ومهارة وقدرات - 11:21-2017 / 2 / 12 حفل توزيع جوائز -جمعية الفيلم- بحضور وزير الثقافة - 22:21-2017 / 2 / 11 بوكس أوفيس| تعرف على أعلى الأفلام إيرادات بالسينما الأمريكية الأسبوع الماضي - 14:20-2017 / 2 / 11 الفنان المقدسي أحمد أبو سلعوم.. 45 عاما في المسرح - 11:21-2017 / 2 / 11 هذا الصباح- الفنون الشعبية في سلطنة عمان - 10:21-2017 / 2 / 11 الفنان إنريكو ماسياس يعتذر عن مؤتمر صحفى بمكتبة الإسكندرية - 03:20-2017 / 2 / 11 دور روسي بتأسيس فرقة الفنون الشعبية بمصر - 16:20-2017 / 2 / 10 -والله لسه بدرى والله يا معرض الكتاب-.. اليوم الأخير من كرنفال الثقافة - 14:21-2017 / 2 / 10 انطلاق النسخة 67 من مهرجان برلين السينمائي - 14:21-2017 / 2 / 10 وإن أفتوك - تعريف كفارة اليمين في اللغة - د. سعد الهلالي - 13:20-2017 / 2 / 10 ز-جانغو- يفتتح أفلام البرليناله | الأخبار - 00:21-2017 / 2 / 10 محاصصة عجيبة على مقاعد وفد المعارضة.. فما هو طلب الفصائل الذي سيغير قواعد التمثيل؟ - 21:20-2017 / 2 / 9 «خطيب مراتي».. فيلم للصم والبكم من نسختان «واحدة بالكلام والثانية بالإشارة» - 18:21-2017 / 2 / 9 في ذكري وفاته معلومات قد لا تعرفها عن عادل ادهم « برنس السينما المصريه» - 18:21-2017 / 2 / 9 الأفلام العربية المشاركة في مهرجان برلين السينمائي - 17:21-2017 / 2 / 9 انطلاق الدورة الـ67 لمهرجان برلين السينمائي - 16:21-2017 / 2 / 9 9 أفلام مرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم في الأوسكار - 15:21-2017 / 2 / 9 ذكريات ريم أحمد في أول يوم تصور مع الفنان محمد صبحي .. ست الحسن - 15:20-2017 / 2 / 9 وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية - 14:21-2017 / 2 / 9 افتتاح مهرجان برلين السينمائي بنكهة غجرية - 14:20-2017 / 2 / 9 علياء جاد: الأفلام الإباحية بتخلي التوقعات مختلفة خالص عن الحقيقة! | شباب توك - 13:21-2017 / 2 / 9 الفنانة الفلسطينية نورا أبو ماضي تطلق أول ألبوم لها - 12:21-2017 / 2 / 9 22 فنانا خليجيا يجمعهم ملتقى الفن الثاني بمساحة «هند للفنون» - 12:20-2017 / 2 / 9 -كلاكيت- يقدم مسرحية 8 حارة يوتوبيا على مسرح الهوسابير - 04:21-2017 / 2 / 9 الجنادرية.. مهرجان تراثي لتأصيل الثقافة السعودية - 20:21-2017 / 2 / 8 «سينما الشعب».. بحث في الحس الشعبي بأفلام «صلاح أبو سيف» - 20:21-2017 / 2 / 8 في ذكرى ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن فاطمة أحمد شاكر «دلوعة السينما» - 19:21-2017 / 2 / 8 «قصة قصيرة جداً».. ديوان يرى النور بعد وفاة كاتبه بسنتين - 16:20-2017 / 2 / 8 ست الحسن: محطات مختلفة في حياة الفنان -مراد مكرم- وعلاقته بالأكل - 16:20-2017 / 2 / 8 الأكيل وصدفة الأكل مع الفنان مراد مكرم .. ست الحسن - 16:20-2017 / 2 / 8 الأكيل الفنان -مراد مكرم- وعلاقته بالأكل .. في ست الحسن - 16:20-2017 / 2 / 8


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- سلاح الشرطي هو الكلمة الطيبة / جمشيد ابراهيم
- التاريخ والعقيدة / احمد عبدول
- من نُكت المتنبي / نايف سلوم
- من كل حديقة زهرة - 58 / مريم نجمه
- ماكبث1948(أورسون ويلز):دراسة أدبية / بلال سمير الصدّر
- فراس حجّ محمّد والابداع / جميل السلحوت
- تهافت مقولة عبقرية اليهود والغرب وتخلف العرب / إبراهيم ابراش
- الثامن من فبراير.. [5] مراهقة سياسية.. / وديع العبيدي
- متى ومن ينصف اصحاب البطاقة الحمراء.... / علي قاسم الكعبي
- لماذا يرفض مشاركة -ب ي د- في المفاوضات؟! / بير رستم

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- اعتبرته وزيرة البريد تحركا سياسيا.. الجزائر تخطط للاستثمار ف ...
- الجبير: نعمل مع أمريكا على مكافحة تدخلات إيران.. وعقدنا 70 ا ...
- امتلك أفخم عقارات دبي مقابل دراهم معدودة.. في لعبة "مون ...
- تخمة المعروض تهوي بأسعار النفط
- فيديو وصور.. أردني يحرق حافلة كان يقودها احتجاجا على مخالفة ...
- فيديو جديد مصور جوا للسد المنكوب في الولايات المتحدة
- مصرع مشجع كرة قدم في البرازيل
- البنك الدولي يمول مشاريع في لبنان والأردن
- شاهد -قازان آرينا- أحد ملاعب كأس القارات روسيا 2017
- مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. وزير التعليم: تطوير من 50% إلى 70% من المدارس الفنية خلال 4 سنوات