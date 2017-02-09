أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - منظمة العفو الدولية -الخطوة التالية ستتمثل بتحقيقات دولية في سجون الأسد










2017 / 2 / 9 - منظمة العفو الدولية -الخطوة التالية ستتمثل بتحقيقات دولية في سجون الأسد




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


اعتقال شخصين يشتبه في اعدادهما لهجوم ارهابي في ألمانيا - نشر قبل 57 دقيقة منظمة العفو الدولية -الخطوة التالية ستتمثل بتحقيقات دولية في سجون الأسد - نشر قبل 58 دقيقة البحرين.. اعتقال سجناء فارين خلال محاولتهم الهرب بحراً إلى إيران - نشر قبل 3 ساعة محكمة كينية تبطل قرارالحكومة إغلاق مخيم -داداب- أكبر تجمع للاجئين في العالم - نشر قبل 3 ساعة الأمم المتحدة تمول مشاريع لتعليم اللاجئين والمهجرين مهاراة جديدة - نشر قبل 4 ساعة أسلاك شائكة ودوريات شرطة لا تثني المهاجرين على عبور الحدود الصربية المجرية - نشر قبل 7 ساعة مؤتمر عن قرارات اللجان العسكرية في غوانتانامو - نشر قبل 7 ساعة عودة الحديث عن صفقات تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال - نشر قبل 8 ساعة بالفيديو.. جون كاسن: بريطانيا خصصت 2.6 مليون إسترلينى للاجئين - نشر قبل 9 ساعة شاهد كيف ساعد ترامب اللاجئين بعد قرار الحظر! - مهجركوم - نشر قبل 9 ساعة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في اليمن - نشر قبل 10 ساعة الأمم المتحدة تطلب من المجتمع الدولي جمع أكثر من ملياري دولار لتفادي مجاعة في اليمن - نشر قبل 10 ساعة المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية:10% من المهاجرين لإيطاليا بـ2016 مصريين - نشر قبل 11 ساعة مناشدة أممية لتفادي مجاعة في اليمن (الرئيس السابق للبعثة السياسية للأمم المتحدة بسوريا مختار لاماني) - 21:22-2017 / 2 / 8 حزب كردي يسعى لإعدام كافة معارضيه.. تعرف على الوثيقة الأمريكية التي فضحت مساعيه ؟ - 21:22-2017 / 2 / 8 ما وراء الخبر- حماس وإسرائيل.. سيناريوهات صفقة الأسرى الجديدة - 20:21-2017 / 2 / 8 أخبار عربية - دراسة تحذر: داعش يشتري اللاجئين بالرواتب وتكاليف الهجرة - 19:21-2017 / 2 / 8 الأونروا.. ومخاوف وقف الدعم الأمريكي لها - 18:20-2017 / 2 / 8 الأمم المتحدة: قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية تجاوزا للخط الأحمر - 17:21-2017 / 2 / 8 المفوضية الأوروبية تقر بفشل مشروعها الخاص بتوزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي. - 17:21-2017 / 2 / 8 رد دمشق على تقرير منظمة العفو الدولية حول إعدامات سجن صيدنايا - 16:21-2017 / 2 / 8 البابا فرنسيس يدعو لوقف حد لآفة الاتجار بالبشر ويندد بالاعمال الوحشية ضد الروهينجا - 16:20-2017 / 2 / 8 صورة قاتمة حول الوضع الإنساني في سوريا وإيصال المساعدات - 15:21-2017 / 2 / 8 معاناة المهاجرين العازمين على التوجه نحو دول الاتحاد الاوروبي - 15:20-2017 / 2 / 8 هكذا تمّ إعدام 13 ألف سوري في سجن صيدنايا - 15:20-2017 / 2 / 8 حافلة الفساد .. وسيلة مبتكرة للتوعية بأهمية مكافحة الفساد في المكسيك - 14:21-2017 / 2 / 8 إصابة 3 رجال أمن واعتقال 50 متظاهرا في إسرائيل - 14:20-2017 / 2 / 8 تشوركين: الوضع الإنساني في اليمن مأساوي وعلى موسكـو وواشنطن التعاون الوثيـق لتسوية الأزمة - 13:21-2017 / 2 / 8 وثائقي يكشف خفايا إعدام الطيار الأردني الكساسبة - 10:20-2017 / 2 / 8 الحصاد- العفو الدولية: صيدنايا مسلخ بشري - 08:21-2017 / 2 / 8 هل يذهب تقرير -العفو الدولية- حول صيدنايا أدراج الرياح؟ - 23:22-2017 / 2 / 7 الحصاد- العفو الدولية: صيدنايا مسلخ بشري - 23:21-2017 / 2 / 7 أخبار عربية - العفو الدولية: نظام الأسد أعدم 13 الف معتقل شنقاً في سجن صيدنايا خلال 5 سنوات - 19:21-2017 / 2 / 7 اتهام النظام السوري بارتكاب اعدامات جماعية لآلاف المعتقلين - 19:20-2017 / 2 / 7 Outrage Is Not Enough - 18:20-2017 / 2 / 7 العفو الدولية: النظام السوري أعدم 13 ألف معتقل شنقا - 16:21-2017 / 2 / 7 لا وجود لشركات التكنولوجيا الأمريكية -دون المهاجرين- - 16:21-2017 / 2 / 7 العفو الدولية تتهم سوريا بإعدام الآلاف في سجن صيدنايا - 15:21-2017 / 2 / 7 تعرّف على أبشع أساليب التعذيب في سجن صيدنايا - 15:21-2017 / 2 / 7 مساعدات أوروبية للحكومة الليبية من أجل رعاية اللاجئين. - 15:21-2017 / 2 / 7


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- إنقلاب في أمريكا / أسعد العزوني
- أثر صراع الأعراب وقريش فى تأسيس التناقض بين الاسلام والمسلمي ... / أحمد صبحى منصور
- هل بالامكان ترسيم الحدود بين ديننا ودولنا؟ / اسماعيل علوان التميمي
- أوغاريت .. أعرف بلادك ؟ / مريم نجمه
- نصّ شعري بعنوان : مخاض الحلم المؤجّل / محمد صالح عويّد
- اللؤلؤ المسحور .. قصة للأطفال / بلقيس الربيعي
- ترامب و مخاطر سياسة حافة الحرب / عبدالخالق حسين
- تأهيل وتعليم الطفل التوحدي – 2 – / لطيف الحبيب
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 19 / مصطفى حسين السنجاري
- لا قبل و لا بعد / نوميديا جرّوفي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- احتجاجا على "ترسيب" عدد منهم.. أساتذة متدربون يضرب ...
- بروتوكول للصحافة والطباعة والإعلام بين مصر والسودان
- موسكو تدعو لمحادثات مباشرة بين السوريين
- تصنيف الفيفا.. سوريا وفلسطين تتقدمان وإيران تتسيد آسيا
- دول شرق وجنوب أوروبا تحضر خطة بديلة للتصدي للهجرة
- إسرائيل تتحدث عن معركة ستقع -في أي لحظة-
- جهود القاهرة لحل الأزمة الليبية
- خبراء أمريكيون يبتكرون طريقة لاصطياد الـ-درون- في الهواء
- ليبيا.. تعديل اتفاق الصخيرات والإقرار بدور حفتر
- طريقة عمل سيرة ذاتية ناجحة

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - منظمة العفو الدولية -الخطوة التالية ستتمثل بتحقيقات دولية في سجون الأسد