أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - استياء شعبي من زيادة الضرائب والرسوم بالأردن










2017 / 2 / 9 - استياء شعبي من زيادة الضرائب والرسوم بالأردن




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


النشرة الاقتصادية الثانية 9/2/2017 - نشر قبل 1 ساعة استياء شعبي من زيادة الضرائب والرسوم بالأردن - نشر قبل 1 ساعة -أنديل-: ترمب تجسيد مختصر لفشل الغرب اقتصاديًّا و عسكريًّا و حضاريًّ - نشر قبل 2 ساعة الصادرات المصرية إلى غزة تشير لتحسن العلاقات مع حماس - نشر قبل 2 ساعة مبررات اقتصادية وراء دعوات لوبان للعودة الى الفرانك الفرنسي - نشر قبل 4 ساعة «بنك القاهرة» يطرح سندات جديدة في البورصة.. والحكومة تستهدف جمع نحو 10 مليار دولار - نشر قبل 5 ساعة بالفيديو..استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 620 جنيها - نشر قبل 7 ساعة البنوك الاستثمارية.. والإنفاق على الأبحاث - نشر قبل 8 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 9/2/2017 - نشر قبل 8 ساعة قالوا| عن مواجهة الدولة للتطرف الفكري .. ومنافسة مسلسلات رمضان - نشر قبل 11 ساعة تعليق خبير أمن المعلومات محمد الدوب على إختراق وسرقة حسابات بأحد البنوك ونصائحه لتجنب الإختراق - نشر قبل 23 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/8 - 18:21-2017 / 2 / 8 قصر نيرون الذهبي يدخل إلى العالم الافتراضي - 16:20-2017 / 2 / 8 انخفاض أسعار الذهب خمسة جنيهات وعيار 21 يسجل 625 - 15:21-2017 / 2 / 8 إنهاء احتكار شراء وتصدير الذهب في السودان - 13:21-2017 / 2 / 8 النشرة الاقتصادية الأولى 8/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 8 تنظيم الدولة يلفظ أنفاسه بالباب..ومنافسة قد تتحول لحرب بين النظام والجيش الحر وتركيا-تفاصيل - 12:20-2017 / 2 / 8 وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط:المحافظة بدون انقطاع للكهرباء لأنها الأولي في إنتاج الكهرباء بالصعيد - 10:21-2017 / 2 / 8 قالوا: عن «ماسبيرو».. وعلاج السرطان بالذهب - 10:20-2017 / 2 / 8 هذا الصباح- هواية جمع الدمى.. حفاظ على الربح والإثارة - 09:21-2017 / 2 / 8 أثينا تقول إنها لن ترضخ لشروط صندوق النقد الدولي - economy - 21:20-2017 / 2 / 7 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/7 - 18:20-2017 / 2 / 7 ما تأثير التغيير في السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد وعلى الأسواق؟ج2 - 16:21-2017 / 2 / 7 ما تأثير التغيير في السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد وعلى الأسواق؟ - 16:21-2017 / 2 / 7 اقتصاد الصباح 7/2/2017 - 12:22-2017 / 2 / 7 خبيرة اسواق مال .. نصائح للمبدئين للتدوالهم بالبورصة باقل مبلغ للاستثمار - 19:20-2017 / 2 / 6 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/6 - 18:21-2017 / 2 / 6 بالفيديو .. خبيرة مالية : أستقرار البورصة المصرية مرتبط بزيادة المستثمرين الاجانب بالشراء - 16:21-2017 / 2 / 6 تراجع أسعار الذهب ستة جنيهات وعيار 21 يسجل 626 - 14:21-2017 / 2 / 6 اقتصاد الصباح 2/6/2017 - 13:21-2017 / 2 / 6 الرمح الذهبي ينجز استعادة ميدي الاستراتيجية - 21:21-2017 / 2 / 5 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/5 - 18:22-2017 / 2 / 5 أسعار الذهب اليوم الأحد 5 / 2 / 2017 فى الأسواق والمحلات - 16:22-2017 / 2 / 5 اقتصاد الصباح 5/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 5 بالفيديو.. وزيرا الاستثمار والبترول يفتتحان مجمع خدمات الاستثمار بسوهاج - 11:21-2017 / 2 / 5 احتدام المنافسة على لقب ARAB ADOL - 10:22-2017 / 2 / 5 النشرة الاقتصادية الثانية 4/2/2017 - 20:21-2017 / 2 / 4 الاقتصاد والناس- ماذا نأكل في العالم العربي؟ - 19:21-2017 / 2 / 4 بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً - 14:22-2017 / 2 / 4 النشرة الاقتصادية الأولى 4/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 4


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 19 / مصطفى حسين السنجاري
- لا قبل و لا بعد / نوميديا جرّوفي
- ذخيرة الاخ الاكبر وأنفصال الاقليم . / حمزه الجناحي
- فضل الفلسطينيين على الإسرائيليين ..صموئيل ..الأول.. إصحاح 6 / طلعت خيري
- العراقيون ومنعهم دخول امريكا ( من زاويةٍ خاصة ) .! / رائد عمر العيدروسي
- الخطوة الأولى نحو المدرسة / علي أحماد
- بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي / جليل حسون عاصي
- لماده والطاقه بالكون / سعد كريم مهدي
- انفلاب 63 وسلام عادل: مازخية-سادية وفاشية! / طلال الربيعي
- أساطير الطور الصُبيّْ / نعيم عبد مهلهل

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- تظاهرة جديدة لليهود المتشددين في القدس ضد الخدمة العسكرية
- بريد المغرب : مضايقات نقابية
- رئيس طيران الإمارات لـCNN: استثمرنا أكثر من 140 مليار دولار ...
- "دموع في عيون السيسي".. متى بكى الرئيس؟
- الروسي ميخائيل يوجني يودع صوفيا
- العملاق -علي بابا- يسعى لإدخال الإنترنت المجاني في الهند
- اتفاق الصخيرات.. هل يعدل قريبا لضم حفتر؟
- الجيش السوري يتقدم جنوب الباب بريف حلب
- الأسد: بعض اللاجئين السوريين في الغرب على صلة بإرهابيين (فيد ...
- ريال مدريد يغرد بمفرده في صدارة الدوري الأوروبي

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - استياء شعبي من زيادة الضرائب والرسوم بالأردن