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2017 / 2 / 9 - وقفة للمحامين داخل «النقابة» احتجاجًا على شروط القيد الجديدة




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - وقفة للمحامين داخل «النقابة» احتجاجًا على شروط القيد الجديدة