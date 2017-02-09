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2017 / 2 / 9 - «بنك القاهرة» يطرح سندات جديدة في البورصة.. والحكومة تستهدف جمع نحو 10 مليار دولار




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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - «بنك القاهرة» يطرح سندات جديدة في البورصة.. والحكومة تستهدف جمع نحو 10 مليار دولار