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2017 / 1 / 22 - توقعات البورصة غدا .. ارتفاع بالمؤشر 30 وتخطى مرحلة الانخفاض




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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - توقعات البورصة غدا .. ارتفاع بالمؤشر 30 وتخطى مرحلة الانخفاض