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2017 / 1 / 17 - عشرات االمسنين يرابطون على جبهات الغوطة لرفع الروح المعنوية للشبان




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - عشرات االمسنين يرابطون على جبهات الغوطة لرفع الروح المعنوية للشبان