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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - مكتبة التمدن - الأمثال العامية المعاصرة - أيمن زهري












الأمثال العامية المعاصرة

أيمن زهري


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://zohry.com/pubs/zohry-amthaal.pdf



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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - مكتبة التمدن - الأمثال العامية المعاصرة - أيمن زهري