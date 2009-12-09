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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - “جيب الطابة” – قصرة قصيرة - شاهين خليل نصّار
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“جيب الطابة” – قصرة قصيرة
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547638
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - “جيب الطابة” – قصرة قصيرة - شاهين خليل نصّار