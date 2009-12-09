أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - “جيب الطابة” – قصرة قصيرة - شاهين خليل نصّار













“جيب الطابة” – قصرة قصيرة

شاهين خليل نصّار


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547638



Next Previous

تعليقات الفيسبوك


كتب-ابحاث من نفس المحور:
القضية الفلسطينية




“جيب الطابة” – قصرة قصيرة
شاهين خليل نصّار

معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في قطاع غزة والضفة الغربية
غازي الصوراني

سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية
حاتم الجوهرى

تأملات فى المسألة اليهودية
جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى

قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي
ماهر الشريف

البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة
غازي الصوراني

معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في الوطن والشتات
غازي الصوراني

ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين
سلسلة فلسطين العرب

الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل
الفرد عصفور

قطاع غزة -سفينة نوح- الفلسطينية
غازي الصوراني

الطابع الطبقي لإسرائيل - مقال مترجم
اليسار الثوري في مصر

ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ الاحتلال عام 1967 ؟
نسب أديب حسين

معطيات وأرقام إحصائية عن السكان ومخيمات اللجوء، والأوضاع المجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة
غازي الصوراني

اللامبالاة السياسية لدى الشباب الفلسطيني
ليلى عورتاني

الاقتصاد السياسي لحكم حماس في غزة
حسن شاهين

المنهاج الفلسطيني/المحتوى والخصوصية
وسام رفيدي

العنف والقومية المتخيلة: التلاقح البنيوي بين النص الديني اليهودي والأيديولوجيا الصهيونية
وسام رفيدي

الإعمار ... حقائق وأرقام
غازي الصوراني

هل تفقد اللغة العربية مكانتها في اسرائيل؟
نبيل عودة

عملية إعمار قطاع غزة... شرعنة الاحتلال أم إعمار؟
غازي الصوراني

ادعم مكتبة التمدن من خلال  إيجاد الكتب الجيدة وإرسالها الينا
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن

شاهين خليل نصّار
- “جيب الطابة” – قصرة قصيرة / شاهين خليل نصّار

المزيد.....
اخر الكتب والابحاث
- “جيب الطابة” – قصرة قصيرة / شاهين خليل نصّار
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- الطائفية: الجذور والبديل الثوري / وسام رفيدي
- قراءة في كتاب/فكر العالم،سيرة حياة ماركس.. / ماجد الشمري
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- مملكة ميسان يتذكرها التأريخ / عضيد جواد الخميسي
- كيف نصلح التعليم؟ / عبد الرحمان النوضة
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين

المزيد.....
اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- جُرعة سقراط / علي عجيل ابراهيم
- دموع من نفط / جبار عودة الخطاط
- سيناريو الحلم والانهيار.. قصة قصيرة. / يعقوب زامل الربيعي
- اللآلئ والكرستالات على كتف الأحزان / فضيلة مرتضى
- “جيب الطابة” – قصرة قصيرة / شاهين خليل نصّار
- إيران.. ادارة اوباما أم ترمب؟! / نبيل البلباسي
- يا ماو إحْزَنْ .. مات الهيبه / عماد عبد اللطيف سالم
- اليهودي ترامب / صالح الشقباوي
- هؤلاء المرتزقة العبيد / كرم خليل
- الضربة الأولى القاضية على الأسلمة والتطرف / جواد كاظم غلوم

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- إدارة ترامب تبحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي
- السعودية تكتشف احتياطيات ذهب جديدة.. شاهد مواقع أكبر مناجم ا ...
- سيرتك الذاتية "سيف ذو حدّين".. تعرّف على أكبر الفخ ...
- لن تصدقوا بأن هذه السيارة هي الأسرع بالعالم
- أبو الغيط يؤكد أهمية صياغة موقف عربى موحد لحماية حقوق المرأة ...
- صممت أزياء تيلور سويفت وميلانيا ترامب.. ماذا تفعل ريم عكرا ف ...
- الأمم المتحدة: 52 ألف شخص فروا من جنوب السودان خلال شهر
- أعاصير تجتاح لويزيانا وتخلف دمارا هائلا
- كيف يقضي أوباما عطلته بعد مغادرته البيت الأبيض
- -الذاكرة الخالدة-.. ثورة روسية في حفظ المعلومات

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - “جيب الطابة” – قصرة قصيرة - شاهين خليل نصّار