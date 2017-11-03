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2017 / 11 / 3 - اللاجئون الفلسطينيون في العراق يحيون الذكرى المئوية لوعد بلفور




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - اللاجئون الفلسطينيون في العراق يحيون الذكرى المئوية لوعد بلفور