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2017 / 11 / 3 - النائب فائق الشيخ علي يلتقي مع الداعية عمرو خالد وحوار حول الإسلام السياسي




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - النائب فائق الشيخ علي يلتقي مع الداعية عمرو خالد وحوار حول الإسلام السياسي