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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - كمال يلدو:اهانة المرأة العراقية وسحق الطفولة والامعان في الطائفية بيد احزاب الاسلام السياسي الفاشلة










2017 / 11 / 3 - كمال يلدو:اهانة المرأة العراقية وسحق الطفولة والامعان في الطائفية بيد احزاب الاسلام السياسي الفاشلة




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - كمال يلدو:اهانة المرأة العراقية وسحق الطفولة والامعان في الطائفية بيد احزاب الاسلام السياسي الفاشلة