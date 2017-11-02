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2017 / 11 / 2 - بغداد تريد السيطرة على صادرات إقليم كردستان النفطية




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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بغداد تريد السيطرة على صادرات إقليم كردستان النفطية