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2017 / 11 / 2 - #ألمانيا تسجل زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء.. ومجموعة أخرى من -الأخبار في دقيقة-




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - #ألمانيا تسجل زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء.. ومجموعة أخرى من -الأخبار في دقيقة-