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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - الشاعر المرحوم فاضل الظاهر أبو وردة وغناء جميل للاطفال في شارع المتنبي وسط بغداد
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2017 / 11 / 2 - الشاعر المرحوم فاضل الظاهر أبو وردة وغناء جميل للاطفال في شارع المتنبي وسط بغداد
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - الشاعر المرحوم فاضل الظاهر أبو وردة وغناء جميل للاطفال في شارع المتنبي وسط بغداد