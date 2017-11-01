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2017 / 11 / 1 - تمبكتو.. المدينة النائمة على بوابة الصحراء تقاوم زحف الرمال




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - تمبكتو.. المدينة النائمة على بوابة الصحراء تقاوم زحف الرمال