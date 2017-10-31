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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - صندوق النقد: استمرار الأزمة الخليجية قد يعرقل النمو بالمنطقة
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2017 / 10 / 31 - صندوق النقد: استمرار الأزمة الخليجية قد يعرقل النمو بالمنطقة
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - صندوق النقد: استمرار الأزمة الخليجية قد يعرقل النمو بالمنطقة