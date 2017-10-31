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الموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار المتمدن

يسارية , علمانية , ديمقراطية

"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"

حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة