أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - قلوب عامرة - لا يجوز للرجل أن يشترط على زوجته العاملة بمساعدته في مصاريف البيت










2017 / 10 / 31 - قلوب عامرة - لا يجوز للرجل أن يشترط على زوجته العاملة بمساعدته في مصاريف البيت




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


قلوب عامرة - لا يجوز للرجل أن يشترط على زوجته العاملة بمساعدته في مصاريف البيت - نشر قبل 1 ساعة انتشار عمالة الأطفال بمناطق سيطرة النظام السوري - نشر قبل 8 ساعة نقابة الصحفيين تستضيف احتفالية -مبدعون لذوى القدرات الخاصة- - نشر قبل 21 ساعة مرتضى منصور: خزينة النادى لم تكن بها مرتبات الموظفين - 17:21-2017 / 10 / 30 وزير الصحة : أثق في الله ثم اعضاء مجلس النواب لإقرار قانون التأمين الصحي الشامل - 17:21-2017 / 10 / 30 -جيلاتى وعصير وترمس-.. الباعة الجائلون أمام المدارس كارثة تهدد أطفالنا - 09:21-2017 / 10 / 30 طلبة يمنيون بماليزيا يواجهون توقف صرف مستحقاتهم - 16:21-2017 / 10 / 29 مجدى إسحاق فى حواره للوفد: 700 مليون جنيه أرباح مطار القاهرة بفضل العاملين - 18:20-2017 / 10 / 28 وزير القوى العاملة للشباب: -اشتغل حتى لو مش تخصصك- - 17:21-2017 / 10 / 28 وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف الشباب الأول بمحافظة أسوان - 15:21-2017 / 10 / 28 المخبر - كمين الباعة الجائلين .. الرزق في الشارع بالدراع والفتونة - 22:20-2017 / 10 / 27 المخبر - حلقة كمين الباعة الجائلين .. الجمعة 27 أكتوبر 2017 - 22:20-2017 / 10 / 27 الأردنيون على موعد مع إجراءات تقشف قاسية قبل نهاية العام - 22:21-2017 / 10 / 26 النقيب العام للصيادلة يلقب الصيادلة الجدد قسم النقابة ويكرم 2017 صيدلانياً - 20:21-2017 / 10 / 26 تونس: إضراب عام في مدينة بئر علي بن خليفة للمطالبة بالحقيقة بشأن غرق مهاجرين - 17:22-2017 / 10 / 26 أطباء «تكليف 2017» يعتصمون بـ«دار الحكمة» - 15:21-2017 / 10 / 26 كل يوم - عمرو أديب: البلد فيها فلوس كتير .. وكمان فيها فقراء كتير - 23:20-2017 / 10 / 25 محاولة قطرية لتفادي تهم انتهاكات حقوق العمالة - 22:21-2017 / 10 / 25 كل يوم - عمرو أديب: المستشفيات هتتنافس على خدمة المريض بعد قانون التأمين الصحي الشامل - 22:20-2017 / 10 / 25 كل يوم - عمرو أديب: تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل .. يعتبر خبر تاريخي للمصريين - 22:20-2017 / 10 / 25 المدرسين والعاملين بادارة العمرانيه التعليميه يطالبون بصرف رواتبهم - 17:21-2017 / 10 / 25 عامل بمدرسة بالمنوفية: تعبت من عهدة المقاعد والمخازن امتلأت بالكُهنة وأناشد بالتخفيف - 11:22-2017 / 10 / 25 كيف تؤثر ساعات العمل الإضافية على #صحة الإنسان.. ومجموعة أخرى من -الأخبار في دقيقة- - 17:22-2017 / 10 / 24 استمرار الجدل حول الموظفين الملحقين في الاتحاد الأوروبي - 19:22-2017 / 10 / 23 بين مساري التعليم العام والخاص تتحدد ملامح طريق الطالب نحو التخصص الجامعي ومن ثم الى سوق العمل - 00:20-2017 / 10 / 23 عمالة الأطفال... محن سورية - 23:20-2017 / 10 / 22 كل يوم - عمرو أديب يعرض شيك تبرعه لمستشفى أبو الريش .. ويصف العاملين بها بالمناضلين - 23:20-2017 / 10 / 22 أخبار عالمية - رئيس وزراء اليابان يعد بالتعامل بحزم مع #كوريا الشمالية - 22:22-2017 / 10 / 22 نقابة الفلاحين بالوادى الجديد تخدم 3 آلاف عضو بدون مقر - 21:21-2017 / 10 / 22 60 كفيفا يندموج في سوق العمل بعد برنامج تدريبا - 16:21-2017 / 10 / 22 كل يوم - ل/ فؤاد علام: هكذا يكون التعامل بين الأمن والإعلام - 01:20-2017 / 10 / 22 طوارئ بأسيوط لمواجهة حرق -بوص الذرة- بتجميعه من المزارعين - 00:21-2017 / 10 / 22 43% من العاملين في مجال التكنولوجيا يخشون فقدان وظائفهم بسبب عمرهم (تفاصيل) - 00:21-2017 / 10 / 21 مظاهرات جديدة لرفض تعديلات قانون العمل الفرنسي - 15:22-2017 / 10 / 20 موظفو غزة.. ملف خلافي بين فتح وحماس - 14:21-2017 / 10 / 20 الأوكرانيون يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على فساد الدولة - 18:22-2017 / 10 / 18 أكثر من 200 ألف شخص يتظاهرون في برشلونة احتجاجا على اعتقال زعيمين انفصاليين - 15:22-2017 / 10 / 18 محافظ القاهرة: شق الثعبان منطقة واعدة.. تصدر بمليار جنيه سنويا وبها 150 ألف فرصة عمل - 15:21-2017 / 10 / 18 وقفة فلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة احتجاجا على إجراءات إسرائيل ضد وسائل الإعلام بالضفة - 14:21-2017 / 10 / 18 كل يوم - عماد الدين أديب: ماذا لو .. لم يرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ودعم بطاقات التموين؟ - 01:20-2017 / 10 / 18


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- حضور مستتر / نضال الأرز
- في اعتزال العالم / مروة التجاني
- الانتخاب بالإكراه / احمد جبار الوائلي
- علم من مدينتي، الأستاذ الدكتور شاكر محمود عبد المنعم الهيتي / قحطان محمد صالح الهيتي
- قبلة تتسبب في فصل تلميذة عن الدراسة! / محمد مسافير
- مهزلة الملصقات السياسية في عدن / مروان هائل عبدالمولى
- الزلزال السياسي ينبغي أن يصل مداه . / سعيد الكحل.
- المشاكل الاقتصادية للمتاهة الرأسمالية / أيمن عبد الخالق
- على العرش الجلاوي الليوطي يتكيء السفاح الجلاد - شمعون السادس ... / محمد فكاك
- امة الغباء / سعيد ذيبان

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- شرطة ألمانيا تعتقل مراهقا سوريا للاشتباه بتخطيطه لصنع قنبلة ...
- انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل
- قائمة المدعوين إلى مؤتمر (الحوار الوطني السوري) في سوتشي
- الحكومة العراقية تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 ماي ...
- تشكيلة برشلونة ومضيفه أولمبياكوس
- روسي يحول سيارة سوفيتية إلى -إعصار- (فيديو)
- مقتل 13 من الحوثيين في معارك غربي تعز
- مناورات ضخمة لسلاح الجو الإيراني
- Google : أر تي. لم تخالف معايير وسياسية YouTube
- بريطاني يتحدث عن حياته المليئة بالألعاب الإلكترونية تحت ظل د ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - قلوب عامرة - لا يجوز للرجل أن يشترط على زوجته العاملة بمساعدته في مصاريف البيت