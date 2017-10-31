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2017 / 10 / 31 - أخبار عالمية | أوروبا تصدر أزمة اللاجئين لشمال #إفريقيا والثمن سيكون باهظا




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار عالمية | أوروبا تصدر أزمة اللاجئين لشمال #إفريقيا والثمن سيكون باهظا