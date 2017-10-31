أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2017 فى مصر وعيار 21 بـ 626 جنيها للجرام










2017 / 10 / 31 - أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2017 فى مصر وعيار 21 بـ 626 جنيها للجرام




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/31 - نشر قبل 2 ساعة سجال سياسي ونقابي... زيادة الضرائب في مشروع الموازنة التونسية - نشر قبل 2 ساعة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2017 فى مصر وعيار 21 بـ 626 جنيها للجرام - نشر قبل 6 ساعة أخبار الإقتصاد | النقد الدولي يعبر عن دعمه للخطة #السعودية لإنشاء مدينة -نيوم- - نشر قبل 8 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 2017/10/31 - نشر قبل 8 ساعة أخبار الإقتصاد | الاتحاد الأوروبي سيمول بـ 500 مليون يورو #مشاريع تنموية بمصر - نشر قبل 13 ساعة كل يوم - بنك مصر يفتتح مكتب تمثيل له في موسكو لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين - نشر قبل 21 ساعة كل يوم - عمرو أديب: 27 مليار دولار حصيلة البنوك من التنازلات في عام التعويم ..عملنا ايه بالفلوس دي ؟ - نشر قبل 22 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/30 - 18:21-2017 / 10 / 30 تونس: كيف تمضي الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية؟ برنامج نقطة حوار - 17:21-2017 / 10 / 30 السعودية.. مشروع بأكثر من 500 مليار دولار لبناء منطقة اقتصادية تشمل الأردن ومصر - 15:22-2017 / 10 / 30 أي أثر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين باريس والقاهرة؟ - 15:22-2017 / 10 / 30 ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 625 جنيها للجرام - 15:22-2017 / 10 / 30 وزير الاقتصاد الفرنسي: من المتوقع بيع المزيد من مقاتلات رافال إلى مصر - 12:22-2017 / 10 / 30 البن اليمني.. تراجع مستمر في الإنتاج بسبب القات! - 12:22-2017 / 10 / 30 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/10/30 - 12:22-2017 / 10 / 30 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/29 - 18:21-2017 / 10 / 29 أسعار الذهب اليوم الأحد 29-10-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 623 جنيها - 15:21-2017 / 10 / 29 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/10/29 - 12:21-2017 / 10 / 29 كل يوم - وزيرة الاستثمار: ارتفاع فوائد البنوك لا تضر الاستثمار - 00:21-2017 / 10 / 29 الاقتصاد والناس - ماذا تبقى من اقتصاد أفغانستان؟ - 20:21-2017 / 10 / 28 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/28 - 19:21-2017 / 10 / 28 شاهد فى دقيقة.. 4 أشهر من الخسائر.. اقتصاد الدوحة ينزف بعد المقاطعة العربية - 17:21-2017 / 10 / 28 وزير الصناعة يفتتح مركز التدريب والكفاءة الإنتاجية بالسويس - 14:21-2017 / 10 / 28 أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 623 جنيها - 13:21-2017 / 10 / 28 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/10/28 - 13:21-2017 / 10 / 28 النزعة المحافظة في العلاقات الدولية بمواجهة القومية الاقتصادية للرئيس ترامب - 13:21-2017 / 10 / 28 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/27 - 19:22-2017 / 10 / 27 تعرف على أول خط إنتاج لتصنيع القطارات بمصر فى 8 معلومات - 17:22-2017 / 10 / 27 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/10/27 - 14:22-2017 / 10 / 27 مراقبون: مشروع -نيوم- يتجاوز الواقع الاقتصادي للسعودية - 00:21-2017 / 10 / 27 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/26 - 20:21-2017 / 10 / 26 إزالة عقارات شارع ترعة الخشاب بحلوان.. والأهالى: لا نستطيع توفير سكن بديل - 19:21-2017 / 10 / 26 اقتصاد - ولي العهد السعودي يقول طرح أرامكو يمضي قدما صوب هدف 2018 - 17:22-2017 / 10 / 26 أسعار الذهب اليوم الخميس 26-10-2017 فى مصر وعيار 21 يستقر عند 625 جنيها للجرام - 15:22-2017 / 10 / 26 الدفع بسيارات إطفاء من شركات البترول للسيطرة على حريق الإسكندرية - 13:21-2017 / 10 / 26 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/10/26 - 13:21-2017 / 10 / 26 اقتصاد اليابان.. تحديات وفرص - 13:21-2017 / 10 / 26 اقتصاد - محمد بن زايد: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية - 20:22-2017 / 10 / 25 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/25 - 19:21-2017 / 10 / 25


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام






المزيد.....
احدث المواضيع
- حضور مستتر / نضال الأرز
- في اعتزال العالم / مروة التجاني
- الانتخاب بالإكراه / احمد جبار الوائلي
- علم من مدينتي، الأستاذ الدكتور شاكر محمود عبد المنعم الهيتي / قحطان محمد صالح الهيتي
- قبلة تتسبب في فصل تلميذة عن الدراسة! / محمد مسافير
- مهزلة الملصقات السياسية في عدن / مروان هائل عبدالمولى
- الزلزال السياسي ينبغي أن يصل مداه . / سعيد الكحل.
- المشاكل الاقتصادية للمتاهة الرأسمالية / أيمن عبد الخالق
- على العرش الجلاوي الليوطي يتكيء السفاح الجلاد - شمعون السادس ... / محمد فكاك
- امة الغباء / سعيد ذيبان

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- شرطة ألمانيا تعتقل مراهقا سوريا للاشتباه بتخطيطه لصنع قنبلة ...
- انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل
- قائمة المدعوين إلى مؤتمر (الحوار الوطني السوري) في سوتشي
- الحكومة العراقية تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 ماي ...
- تشكيلة برشلونة ومضيفه أولمبياكوس
- روسي يحول سيارة سوفيتية إلى -إعصار- (فيديو)
- مقتل 13 من الحوثيين في معارك غربي تعز
- مناورات ضخمة لسلاح الجو الإيراني
- Google : أر تي. لم تخالف معايير وسياسية YouTube
- بريطاني يتحدث عن حياته المليئة بالألعاب الإلكترونية تحت ظل د ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2017 فى مصر وعيار 21 بـ 626 جنيها للجرام