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2017 / 10 / 31 - عندما كان يتسلل الى المسرح المهجور داخل الملجأ ليفرغ طاقاته وشغفه بالفن




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - عندما كان يتسلل الى المسرح المهجور داخل الملجأ ليفرغ طاقاته وشغفه بالفن