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2017 / 10 / 30 - قافلة مساعدات تدخل ريف دمشق لإغاثة 40 ألف شخص




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - قافلة مساعدات تدخل ريف دمشق لإغاثة 40 ألف شخص