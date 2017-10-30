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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - بي_بي_سي_ترندينغ: موجة انتقادات لنجم هوليوود #كيفن سبيسي بعد اتهامات له بالتحرش بالممثل
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2017 / 10 / 30 - بي_بي_سي_ترندينغ: موجة انتقادات لنجم هوليوود #كيفن سبيسي بعد اتهامات له بالتحرش بالممثل
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - بي_بي_سي_ترندينغ: موجة انتقادات لنجم هوليوود #كيفن سبيسي بعد اتهامات له بالتحرش بالممثل