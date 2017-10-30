التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - هذا ما قاله شباب الأقباط تعليقاً على تصريحات «الملابس اللائقة» للأنبا يؤانس
|
|
2017 / 10 / 30 - هذا ما قاله شباب الأقباط تعليقاً على تصريحات «الملابس اللائقة» للأنبا يؤانس
افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- الخبز و ليس الصواريخ / فلاح هادي الجنابي
- سياسة أو شياشة / محمد التهامي بنيس
- 2 (بحث في القيم والأخلاق) / حسين عجيب
- الهجوم على سياسة السيد البرزاني حجةٌ واهيةٌ و نفاقٌ / يوسف حمك
- كن ولاتكن ... / خلدون جاويد
- أبعاد العلامات في افلام البولندي اندرية زلاوسكي / محمد احمد الغريب عبدربه
- شريد الحروب / هيفاء بو حرب
- طاقتي الشمس والاورغون / كامي بزيع
- لماذا ..... ولماذا؟؟ / خلف الناصر
- وعد بلفور الجريمة التى لا تغتفر / محمود الشيخ
المزيد.....
- قصة كتاب -الصاهل والشاحج- لأبي العلاء المعري
- عاجل..الحكومة الكويتية تتقدَّم باستقالتها إلى أمير البلاد
- عاجل..النيابة الاسبانية تطلب ملاحقة سلطات كاتالونيا المقالة ...
- "أوبر" تقدم بطاقات ائتمانية تستهدف جيل الألفية
- تحت رعاية وزارة الإستثمار والتعاون الدولي في مصر:انطلاق فاعل ...
- أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمرها بتصريف الأعمال
- الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد
- بوتين إلى طهران الأربعاء المقبل
- جون ماكين يحتفل بالذكرى الـ 50 لنجاته من صاروخ سوفيتي!
- طهران تنتقد القاهرة وتدعوها لتغيير سياستها
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - هذا ما قاله شباب الأقباط تعليقاً على تصريحات «الملابس اللائقة» للأنبا يؤانس