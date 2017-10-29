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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - أسعار الذهب اليوم الأحد 29-10-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 623 جنيها










2017 / 10 / 29 - أسعار الذهب اليوم الأحد 29-10-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 623 جنيها




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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - أسعار الذهب اليوم الأحد 29-10-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 623 جنيها