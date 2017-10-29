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|الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - اللاعب باتريك كلويفرت: هشجع مصر فى كأس العالم.. وهأقنع أهلى وأصدقائى بزيارة مصر
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2017 / 10 / 29 - اللاعب باتريك كلويفرت: هشجع مصر فى كأس العالم.. وهأقنع أهلى وأصدقائى بزيارة مصر
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - اللاعب باتريك كلويفرت: هشجع مصر فى كأس العالم.. وهأقنع أهلى وأصدقائى بزيارة مصر